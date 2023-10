PUBBLICITÀ

L’Asp comunica che lo sportello CUP del Poliambulatorio di Enna alta, in via Calascibetta, sarà chiuso nelle giornate di mercoledì e giovedì per disinfestazione dei locali. Sarà sospesa anche l’attività di Call Center afferente ai locali posti al pianterreno.

PUBBLICITÀ

L’attività sarà regolarmente ripresa venerdì.