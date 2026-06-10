Artigianato ennese in festa: premio nazionale per Arena, Barresi e Fornasier

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Una giornata di grandi emozioni e meritati riconoscimenti quella vissuta lo scorso 25 maggio a Bologna, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Maestri d’Opera e di Esperienza, l’importante onorificenza promossa da ANAP Confartigianato (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati).

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Il premio celebra il valore inestimabile del lavoro artigiano, la dedizione al territorio e la capacità di tramandare il “saper fare” alle nuove generazioni.

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Tra i protagonisti assoluti dell’evento spicca la delegazione di ANAP Confartigianato Enna, che ha visto trionfare i suoi tre candidati, tre eccellenze che incarnano la storia, la passione e la creatività del territorio ennese. Curiosamente uniti anche dallo stesso nome di battesimo, i tre neo “Maestri” hanno portato sul podio nazionale storie di vita e di lavoro straordinarie.

Le storie dei tre premiati ennesi rappresentano tre sfumature diverse, ma ugualmente preziose, dell’eccellenza artigiana:

Titolare della nota impresa di torrefazione “Kili Caffè”, Giuseppe Arena rappresenta l’artigianato capace di coniugare la sapienza della trasformazione della materia prima con una visione imprenditoriale moderna. Il suo impegno quotidiano garantisce un prodotto di altissima qualità, portando il profumo e la cultura del buon caffè artigianale ben oltre i confini locali.

Panificatore storico di Piazza Armerina, Giuseppe Barresi ha tagliato il traguardo di ben 49 anni di esperienza dietro al bancone e davanti al forno. La sua è una storia esemplare di artigianato puro, culmine di un percorso che ha trovato il suo naturale e virtuoso compimento nel passaggio generazionale: il Maestro Barresi ha infatti trasferito l’azienda, i segreti dell’arte bianca e l’amore per questo mestiere al figlio, garantendo continuità a una tradizione fondamentale per la comunità.

Mosaicista e artigiano oggi in pensione, Giuseppe Fornasier ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita all’artigianato artistico. Grazie a una competenza ultraquarantennale, Fornasier ha realizzato nel corso della sua carriera innumerevoli e straordinarie opere d’arte, custode di tecniche millenarie che richiedono precisione, pazienza e un talento fuori dal comune.

Il premio “Maestro d’Opera e di Esperienza” di ANAP Confartigianato non è soltanto un ringraziamento alla carriera, ma un manifesto politico e sociale: ricorda a tutti che l’artigianato è il motore economico e culturale d’Italia.

La delegazione di Enna torna a casa con la consapevolezza di aver espresso, attraverso le figure di Arena, Barresi e Fornasier, il volto migliore della Sicilia: un territorio laborioso, creativo e capace di guardare al futuro senza mai dimenticare le proprie radici. Ai tre nuovi Maestri vanno i complimenti del Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Enna Peter Barreca e del Presidente provinciale ANAP Confartigianato Enna Vincenzo Mantegna.

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici nazionali dell’associazione: il Presidente nazionale ANAP Confartigianato Guido Celaschi, il Vicepresidente Vicario Giampaolo Palazzi, il Segretario Nazionale Fabio Menicacci e il Coordinatore del Consiglio dei Maestri d’Opera e d’Esperienza Giovanni Mazzoleni.

I premiati hanno ricevuto il diploma e le speciali insegne dell’Associazione, che identificano il Maestro d’Opera e d’Esperienza. Anche i diplomi sono frutto dell’opera di artigiani, realizzati su pregiata carta filigranata dal maestro cartaio Sandro Tiberi, presidente ANAP Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, e scritti a mano con tecnica calligrafica amanuense da Luigi Nicolamme, presidente regionale ANAP Confartigianato Lazio.