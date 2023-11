Arti marziali: lo xibetano Antonio Morgano lancia il suo “Aikido educativo”

PUBBLICITÀ

Il Maestro di arti marziali xibetano Antonio Morgano ha presentato con successo a Rossano, in Veneto, durante un seminario di livello internazionale tenutosi alla fine di ottobre, il suo innovativo metodo “Aikido educativo”, rivolto a bambini e ragazzi. Questo nuovo approccio alle arti marziali è stato accolto con grande entusiasmo e ha attirato l’attenzione di maestri provenienti dalla Germania, così come dalla stessa regione veneta, per essere proposto in scuole elementari e medie.

Morgano ha illustrato il suo metodo, spiegando che mira a sviluppare l’autocontrollo, l’osservazione e il rispetto verso gli altri, partendo dalla simulazione del comportamento di alcuni animali. Lui stesso, nei suoi corsi a Enna, Calascibetta, Villarosa e Caltanissetta, ha già notato risultati positivi tra i suoi giovani allievi dopo solo alcuni mesi di pratica. Prossimamente sarà attivata una scuola anche a Siracusa in cui sarà proposto anche l’Aikido educativo.

L’entusiasmo e l’interesse suscitati stanno aprendo la possibilità per lo sviluppo di questo nuovo metodo che combina elementi delle arti marziali con principi educativi al di fuori dei confini territoriali, risultato di un lungo lavoro svolto negli anni dal Maestro Morgano.