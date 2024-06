Arti marziali: lo xibetano Antonio Morgano a uno stage internazionale in Repubblica Ceca

PUBBLICITÀ

Dal 30 maggio al 2 giugno a Velké Hydčice, in Repubblica Ceca, si è svolto uno stage internazionale di arti marziali che ha visto la partecipazione di rappresentanti di Italia, Germania, Repubblica Ceca e Russia. Tra i maestri presenti c’era lo xibetano Antonio Morgano. Lo stage, rivolto ai giovani, si è focalizzato su un’antica arte marziale, il kodachi goshindo. Durante lo stage, Morgano ha avuto l’opportunità di presentare e confrontarsi con gli altri maestri sul suo Aikido Educativo, metodo Peppone.

PUBBLICITÀ

“È stata una bella esperienza, i metodi che ho presentato sono stati apprezzati, in particolare l’Aikido Educativo che sarà adesso utilizzato anche in Repubblica Ceca e a Berlino in Germania”, ha commentato Morgano.

Il metodo “Aikido Educativo”, ideato da Morgano e rivolto a bambini e ragazzi, mira a sviluppare l’autocontrollo, l’osservazione e il rispetto verso gli altri, partendo dalla simulazione del comportamento di alcuni animali. Nei suoi corsi a Enna, Calascibetta, Villarosa e Caltanissetta, Morgano ha già notato risultati positivi tra i suoi giovani allievi.

Tra i partecipanti allo stage internazionale Hanshi Ladislav Petras, uno dei commissari del Golden Dragon, che ha candidato Morgano al prestigioso premio.