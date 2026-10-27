Arti marziali, Golden Dragon per l’ennese Daniela Renna

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Riconoscimento internazionale per la maestra ennese di aikido Daniela Renna, premiata con il Drago d’Oro in occasione del Golden Dragon, manifestazione dedicata alle arti marziali svoltasi in Repubblica Ceca.

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L’evento, che si è tenuto nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di 32 maestri provenienti dall’Europa e dal Sud America, riuniti per un appuntamento di confronto e formazione nelle diverse discipline delle arti marziali.

Nel corso della manifestazione, Daniela Renna ha ricevuto il riconoscimento del Drago d’Oro. Si tratta della prima donna praticante di aikido a ottenere questo premio.

Un altro riconoscimento è stato conferito al maestro Antonio Morgano, al quale il maestro Ladislav Petras, figura di riferimento nel mondo del ju jutsu, ha attribuito il grado di ottavo dan nella disciplina.

Due riconoscimenti che valorizzano il percorso dei maestri ennesi e la loro attività nel settore delle arti marziali.