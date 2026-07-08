Arte e gioielli in dialogo: a Leonforte la mostra “Tesori Cromatici”

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Ci sono emozioni che si raccontano con il colore e altre che brillano attraverso la luce di un gioiello. Nasce da questo incontro “Tesori Cromatici”, esposizione che mette in dialogo la pittura di Angela Vicari con le creazioni orafe di Benny Ilardo.

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Un percorso in cui arte, materia ed emozione si fondono in un’esperienza pensata per sorprendere e ispirare il visitatore, tra la forza espressiva dei dipinti e l’eleganza dell’arte orafa.

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L’esposizione sarà visitabile dal 7 all’11 luglio presso lo Show-Room Benny Ilardo Gioielli, in Corso Umberto 524 a Leonforte. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.