Ars: Lantieri presenta disegno di legge per tutelare la comunità LGBTQIA

La scorsa settimana l’On. Luisa Lantieri ha presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge il cui obiettivo è tutelare la comunità LGBTQIA. La legge proposta è composta da undici articoli che mettono nero su bianco il diritto di ogni persona alla piena autodeterminazione rispetto a orientamento sessuale e identità di genere, oltre a sancire l’impegno della Regione al monitoraggio e al contrasto di ogni forma di violenza.

“La violenza, in qualunque forma si manifesta e verso chiunque si realizzi – ha dichiarato la deputata – va contrastata con decisione. Il nostro compito è quello di trarre dalla cronaca quotidiana, spesso segnata da eventi violenti e discriminatori, le giuste indicazioni per intervenire là dove si manifestano vuoti normativi o lacune legislative che finiscono per favorire ingiustizie, soprusi e violenze”.