Arrivati in Polonia i vestiti raccolti a Gagliano e Cerami

Sono giunti a destinazione in Polonia gli 80 metri cubi di vestiti raccolti dalla parrocchia di San Cataldo a Gagliano Castelferrato in collaborazione con la parrocchia di Cerami. I vestiti saranno messi a disposizione di in un centro di accoglienza che da giorni accoglie profughi provenienti da Kiev e da altre città martoriate dalla guerra.

Nelle prossime settimane, qualora il conflitto dovesse andare avanti, la parrocchia di Gagliano sta cominciando a ipotizzare nuovi impegni, anche coinvolgendo altre comunità vicine.