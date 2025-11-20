Arriva l’aria artica in Sicilia: weekend con condizioni meteo in peggioramento

Un’irruzione di aria artica interesserà la nostra isola, determinando un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche.
Venerdì la giornata caratterizzata da piogge diffuse e venti forti.
Sabato persisterà il maltempo con precipitazioni e nevicate sui rilievi. Lo zero termico oscillerà tra i 1200 e i 1500 metri; sotto i fenomeni più intensi la quota neve potrà scendere fino ai 1000 metri, con possibilità di pioggia mista a neve anche a quote inferiori.
Domenica permarrà un quadro di instabilità con ulteriori precipitazioni sparse.
Le temperature si manterranno su valori decisamente freddi, coerenti con l’afflusso di masse d’aria artiche.
David Cartarrasa