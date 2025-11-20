Arriva l’aria artica in Sicilia: weekend con condizioni meteo in peggioramento

50 secondi ago
gelo
Un’irruzione di aria artica interesserà la nostra isola, determinando un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Venerdì la giornata caratterizzata da piogge diffuse e venti forti.

Sabato persisterà il maltempo con precipitazioni e nevicate sui rilievi. Lo zero termico oscillerà tra i 1200 e i 1500 metri; sotto i fenomeni più intensi la quota neve potrà scendere fino ai 1000 metri, con possibilità di pioggia mista a neve anche a quote inferiori.

Domenica permarrà un quadro di instabilità con ulteriori precipitazioni sparse.

Le temperature si manterranno su valori decisamente freddi, coerenti con l’afflusso di masse d’aria artiche.

David Cartarrasa

