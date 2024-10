Arriva la pioggia nell’Ennese: l’Ancipa ringrazia

PUBBLICITÀ

Come previsto dai meteorologi, la tanto attesa pioggia è puntualmente arrivata anche in provincia di Enna, alleviando gli effetti della prolungata siccità. Tanta l’aspettativa sull’intensità delle precipitazioni soprattutto nel versante di Troina per la diga dell’Ancipa, che come si vede dalla foto scattata in queste ore dai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna, si presenta decisamente più piena. Una boccata d’ossigeno soprattutto per i comuni Ancipa dipendenti, che vivono una condizione di grave emergenza.

Le precipitazioni hanno comportato anche disagi alla circolazione stradale e si è registrato il crollo di un pezzo delle pendici lungo la strada di accesso per Enna, senza fortunatamente danni alle persone.

I tecnici della viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna stanno perlustrando dalle prime ore di questa mattina tutta la rete stradale, hanno già effettuato diversi interventi, sia nel versante nord che nel versante sud, per consentire la transitabilità in quei tratti interessati da smottamenti e dalla presenza di detriti.