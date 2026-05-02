Arresto per l’omicidio di Catenanuova: il plauso del NSC ai Carabinieri di Enna

La segreteria Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Enna attraverso Luca Cravotta e Donato Casarano, rispettivamente Segretario generale provinciale e Segretario provinciale aggiunto, si congratula con i Militari della Sezione Operativa della Compagnia di Enna per l’arresto di un giovane 23enne indagato per l’omicidio di un 57enne di Catenanuova, deceduto lo scorso dicembre presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, a causa delle gravissime lesioni riportate durante l’aggressione avvenuta il 3 dicembre, a monte di complesse vicende familiari.
A seguito di questi fatti veniva portata avanti una complessa attività d’indagine da parte dei militari, i quali grazie alla perfetta e scrupolosa Attività investigativa portava a raccogliere gravi indizi di colpevolezza del giovane. Il tutto veniva coordinato dalla Procura della Repubblica di Enna che avallando gli esiti dell’attività investigativa, richiedeva al GIP l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagato veniva individuato a Lecce e pertanto i militari della Sezione Operativa effettuavano l’arresto con l’ausilio del locale Comando Arma, conducendo il giovane presso la Casa Circondariale del capoluogo pugliese.
“Auspichiamo che l’operato dei militari non passi in sordina – comunica la segreteria di Enna del Nuovo Sindacato Carabinieri – ma venga valutata la giuste ricompensa istituzionale”.