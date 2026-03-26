Aria artica sull’Ennese, venerdì possibili nevicate dai 700 metri

10 minuti ago
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L’afflusso di aria di origine artica, già anticipato nei giorni precedenti, ha raggiunto l’Isola determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche. I primi effetti si manifestano con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o grandinata, accompagnate da venti sostenuti.

Nel dettaglio. Venerdì 27 marzo: nelle ore mattutine saranno ancora possibili nevicate a quote collinari, generalmente a partire dai 700 metri. Nel corso della giornata si assisterà a un progressivo rialzo della quota neve. Il contesto resterà comunque instabile, con alternanza di precipitazioni e brevi pause.

Sabato e domenica: persisteranno condizioni di variabilità, con episodi di instabilità alternati a temporanee schiarite. I venti si manterranno a tratti moderati, contribuendo a una percezione diffusa di freddo.

Le temperature subiranno un generale calo, risultando particolarmente rigide durante le ore notturne e al primo mattino, quando nelle vallate interne si potranno registrare valori inferiori allo zero.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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