Aria artica sull’Ennese, venerdì possibili nevicate dai 700 metri

L’afflusso di aria di origine artica, già anticipato nei giorni precedenti, ha raggiunto l’Isola determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche. I primi effetti si manifestano con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o grandinata, accompagnate da venti sostenuti.
Nel dettaglio. Venerdì 27 marzo: nelle ore mattutine saranno ancora possibili nevicate a quote collinari, generalmente a partire dai 700 metri. Nel corso della giornata si assisterà a un progressivo rialzo della quota neve. Il contesto resterà comunque instabile, con alternanza di precipitazioni e brevi pause.
Sabato e domenica: persisteranno condizioni di variabilità, con episodi di instabilità alternati a temporanee schiarite. I venti si manterranno a tratti moderati, contribuendo a una percezione diffusa di freddo.
Le temperature subiranno un generale calo, risultando particolarmente rigide durante le ore notturne e al primo mattino, quando nelle vallate interne si potranno registrare valori inferiori allo zero.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: