Argenti Morgantina, Pagana: “Apprezzamento per l’intervento dell’assessore Samonà”

“L’intervento dell’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana Samonà è il primo fondamentale passaggio per scongiurare, prima di tutto, il danneggiamento degli Argenti di Morgatina, e poi per garantire che un bene di così inestimabile valore, simbolo della storia e della cultura della nostra Sicilia, rimanga nella nostra terra”.

Lo ha dichiarato la deputata all’Ars Elena Pagana, dopo la decisione dell’assessore Alberto Samonà, di avviare le procedure per la modifica dell’accordo siglato nel 2006 tra il Metropolitan Museum di New Your e il ministero dei Beni Culturali, che prevede la restituzione periodica degli Argenti al museo statunitense.

“All’auspicio di soluzioni rapide e definitive – dice Pagana – voglio aggiungere il plauso ed il ringraziamento per l’Archeoclub, per le associazioni, per la comunità di Aidone che hanno dimostrato e dimostrano un profondo legame con le proprie radici e la propria storia, che sono l’identità culturale di un popolo, e si sono mobilitati per difendere un bene che appartiene a tutti noi. Saremo vigili e da pungolo affinché l’iter avviato si concluda”.