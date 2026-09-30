Aree interne, Crisafulli al Festival delle Città delle ALI: «La strada maestra è la rigenerazione urbana»

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Il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, ha portato questa mattina la voce delle aree interne al Festival delle Città delle Autonomie locali italiane (ALI), in corso a Palazzo Valentini a Roma. Crisafulli è intervenuto in videoconferenza al primo panel «Una città a misura di casa», dopo l’apertura dei lavori affidata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

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Al confronto, moderato da Gianni Trovati del Sole 24 Ore, hanno partecipato anche Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide, Matteo Lepore, sindaco di Bologna e presidente di ALI Emilia-Romagna, Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, e Fabio Maisto, head of regional affairs di A2A.

«Ho voluto portare la voce di un’Italia che deve resistere – ha dichiarato il sindaco –. Accanto all’Italia sviluppata e a quella che si interroga su come continuare a crescere, c’è quella delle aree interne, che fa i conti con l’emigrazione dei propri concittadini e deve resistere. Enna, la città che ho l’onore di guidare, ha perso 5 mila abitanti negli ultimi 10 anni, 500 l’anno, e non è stato possibile invertire la tendenza perché mancano attività produttive in crescita e scelte della politica regionale a favore delle aree interne della Sicilia. Eppure la Regione dispone di risorse finanziarie importanti e di finanziamenti notevoli per le politiche abitative, senza aver mai varato un piano».

Allo spopolamento si somma lo spostamento dei residenti dal centro verso le zone esterne: «A questo si aggiunge lo spostamento di molti cittadini dal centro urbano verso le periferie e le zone circostanti. Da un lato interi quartieri rischiano l’abbandono e si disperde un patrimonio edilizio significativo, dall’altro diventa più difficile garantire i servizi a chi vive fuori città. Quindi abbiamo un duplice problema».

Per Crisafulli la risposta passa dalla rigenerazione urbana e da un ruolo attivo degli istituti autonomi case popolari (IACP): «La strada maestra è la rigenerazione urbana. Non dobbiamo costruire nuovi edifici, ma recuperare ciò che abbiamo, con un piano preciso, risorse dedicate e la volontà di far rinascere interi quartieri. Gli istituti autonomi case popolari hanno una grande disponibilità di risorse: possono e devono acquisire immobili per darli in affitto o venderli e, attraverso convenzioni con Comuni e Amministrazioni, si può costruire un piano di interventi articolato che sostenga il reddito delle famiglie e aiuti chi vive in periferia a tornare in città. Così si aiutano le famiglie».

Il sindaco ha infine legato il recupero dei quartieri ai servizi, a partire da quelli energetici, e all’uso delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): «La rigenerazione va accompagnata dai servizi, a cominciare da quelli energetici. La Sicilia ha un grande patrimonio verde e campagne circostanti che possono essere destinate alla produzione di energia elettrica. Servizi energetici e rigenerazione urbana sono la scelta che può farci guardare avanti. Sull’edilizia abitativa, ferma da vent’anni, occorre utilizzare tutte le risorse disponibili, a partire da quelle del PNRR, che non abbiamo potuto ottenere per asili nido e strutture scolastiche perché il piano regionale non è mai stato attivato in tutti i suoi aspetti».