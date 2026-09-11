Area Interna Troina: Luigi Di Bella eletto presidente del Consiglio, Angelo Bruno vicepresidente

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Nella seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Area Interna Troina”, che si è tenuta in seconda convocazione il 10 settembre 2026 presso l’aula consiliare del Comune di Troina, sono state rinnovate le cariche apicali del consesso sovracomunale.

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Con 22 voti su 25, di cui due nulli, è stato eletto Presidente del Consiglio l’avv. Luigi Di Bella, 55 anni, sposato e padre di due figlie, consigliere e assessore del Comune di Cerami.

La carica di Vicepresidente invece è stata ad appannaggio del Dott. Angelo Bruno, 34 anni, consigliere comunale di Valguarnera.

I nuovi vertici vanno ad aggiungersi al Presidente dell’Unione, Ing. Alfio Giachino, sindaco di Troina, riconfermato nel suo ruolo all’adunanza consiliare del 9 settembre 2026.

Il rinnovo dei vertici, avvenuto nel solco della continuità, è finalizzato a proseguire nell’azione di difesa e di ripresa del territorio dell’Area Interna.