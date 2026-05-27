Archivio di Stato: al via la rubrica “100 anni da ennese”

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Prende il via “100 anni da ennese”, la rubrica promossa dall’Archivio di Stato di Enna per raccontare curiosità, trasformazioni e aspetti meno conosciuti dei 20 comuni della provincia.

Il percorso parte dal capoluogo, con un approfondimento dedicato all’area compresa tra piazza San Domenico e piazza Garibaldi. Attraverso il confronto tra mappe storiche, è possibile osservare l’evoluzione urbanistica della zona: nella mappa del 1897 l’area appare ancora come uno spazio aperto ai margini del centro storico, mentre nella cartografia successiva emergono i nuovi edifici istituzionali che hanno contribuito a ridefinire il volto della città.

Un cambiamento che accompagna la crescita di Enna come centro di riferimento politico, economico e amministrativo del territorio provinciale.

Le mappe, insieme a migliaia di documenti dedicati al capoluogo e agli altri comuni della provincia, sono consultabili presso l’Archivio di Stato di Enna. Sul sito istituzionale dell’Archivio è inoltre possibile esplorare strumenti di ricerca dedicati al patrimonio documentario custodito dall’Istituto.

La rubrica punta anche al coinvolgimento dei cittadini, invitati a condividere ricordi, curiosità, racconti familiari e riflessioni legati alla città e alla provincia. Chi desidera partecipare può scrivere all’indirizzo as-en@cultura.gov.it, indicando nell’oggetto della mail “100 anni da ennese”.