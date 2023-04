Apre anche ad Enna la sede dell’associazione culturale Magma

Apre anche ad Enna, in Via Roma 105, la sede operativa di Magma, associazione culturale che svolge attività, in particolare, nell’ambito dell’audiovisivo, del teatro e delle arti visive. Tra i principali scopi quello di promuovere l’utile impiego del tempo libero nel campo culturale.

L’associazione, presieduta dallo scenografo ennese Paolo Previti, nasce nel 2020 a Casoria e ha sedi operative a Napoli, Cosenza e da adesso anche nel capoluogo ennese.

Tra gli eventi recentemente organizzati, la sezione cinema del Pompei Street Festival e passeggiate culturali alla scoperta di Napoli. Ha prodotto, inoltre, il documentario “’A Pastellessa” sulle tradizioni popolari legate ai Bottari e organizzato la logistica per la scenografia del film “Il Solito Pranzo” del regista napoletano Andrea Valentino.

In cantiere la realizzazione di diversi laboratori creativi per tutte le età. Tra le attività in programma nei prossimi giorni presso la sede Magma di Enna, l’incontro con l’autrice del libro “La bambola di Laura” Maria Rosa Emma che si terrà venerdì alle ore 18. Saranno presenti anche il presidente dell’associazione Paolo Previti, il giornalista Josè Trovato e il consigliere comunale Marco Greco. Letture a cura di Elisa Di Dio e Irene Varveri Nicoletti, modera lo storico Giuseppe Alaimo.