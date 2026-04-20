Aperta la raccolta fondi per Enna Pride 2026

È stata avviata la raccolta fondi in vista di Enna Pride 2026, iniziativa promossa dal team di Altra Sponda, collettivo LGBTQIA+ Enna, con l’obiettivo di sostenere l’organizzazione del corteo e degli eventi collegati.
Il crowdfunding servirà a coprire le spese necessarie alla realizzazione della manifestazione, tra cui i costi per la sicurezza, il noleggio delle attrezzature tecniche e logistiche, la presenza delle ospiti, l’allestimento dello spettacolo finale e altre voci organizzative.
L’iniziativa viene presentata come un sostegno alle attività rivolte alla comunità LGBTQIA+ del territorio e alla costruzione di spazi ritenuti più inclusivi e accoglienti in città.
Chi desidera contribuire può farlo attraverso la campagna di raccolta fondi online promossa dal comitato organizzatore donando al seguente link https://gofund.me/f6cf777ce . È inoltre prevista la possibilità di effettuare donazioni tramite bonifico bancario, contattando gli organizzatori agli indirizzi email altraspondaen@gmail.com o ennapride@gmail.com.