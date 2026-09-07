Aperitivi letterari a Pergusa, martedì incontro su “Le ragioni dell’intolleranza”

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Sono ripresi martedì gli aperitivi letterari di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

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Tre gli appuntamenti in programma nel mese di settembre al Parco Proserpina di Pergusa, tutti con ingresso gratuito, pensati come occasioni di confronto e riflessione attraverso la lettura e il dialogo.

Durante l’incontro di martedì scorso è stato affrontato il tema “Empatia e gentilezza”, con conversazioni e letture guidate dalla scrittrice ennese Maria Rosa Emma. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 8 settembre, alle 19, con “Le ragioni dell’intolleranza”, insieme a Tiziana Tricarichi. Il ciclo si concluderà martedì 15 settembre con “Visibilità LGBTQIA+ e identità plurali”, incontro introdotto e animato da Lorenza Savoca.

Gli aperitivi letterari rappresentano uno dei momenti più significativi del percorso di Biblioinsieme, un’occasione di condivisione culturale che, attraverso libri, letture e incontri, favorisce la partecipazione e il confronto sui temi sociali e culturali di attualità.