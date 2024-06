Antonio Stagno è il nuovo segretario Fit Cisl Agrigento Caltanissetta Enna

PUBBLICITÀ

Un giovane sindacalista alla guida della Fit Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, la federazione che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, dell’ambiente e dei servizi. Antonio Stagno, 31 anni, dipendente di Mercitalia S&T, è stato eletto dal gruppo dirigente, a Caltanissetta, alla presenza del Segretario Generale della Fit Sicilia, Dionisio Giordano, e della sua segreteria e della Segretaria Generale della Ust Cisl AgClEn, Carmela Petralia, e i suoi componenti di segreteria.

PUBBLICITÀ

Nel ringraziare il gruppo dirigente e il supporto della segreteria regionale della Fit Sicilia e della Ust Agrigento Caltanissetta Enna, Stagno ha ribadito l’impegno di essere sempre più a fianco delle persone che la federazione rappresenta, offrendo supporto continuo e lottando per miglioramenti concreti alle loro condizioni di lavoro. Questo include il rispetto del CCNL, garantire le normative sulla sicurezza e risolvere le dispute in modo rapido ed efficace.

Il giovane sindacalista aggiunge: “Il mio impegno sarà massimo per migliorare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, non solo nel settore ferroviario ma anche in tutti gli altri che mi onoro di rappresentare”.

“Oggi è una giornata importante – ha dichiarato Carmela Petralia , Segretaria Generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna – la federazione della Fit del territorio si dota di un giovane e competente sindacalista, che sono certa saprà costruire un percorso nuovo. Con idee innovative e massimo impegno Antonio saprà affrontare le tante sfide che lo attendono nei nostri territori. E’ importante dare ai giovani fiducia affidando loro dei ruoli di responsabilità, così come sta facendo la FIT Cisl. La Cisl crede molto nel valore delle nuove generazioni e nella loro inclusione e promozione nei luoghi di lavoro”.

“Quella di Antonio Stagno – dichiara Dionisio Giordano, Segretario Generale dela Fit Sicilia – giovane sindacalista della federazione cislina dei trasporti, è un’elezione in netta controtendenza con il pensiero generalizzato di chi afferma che la rappresentanza sindacale del mondo del lavoro non appassiona i nostri giovani. Il neo segretario della Fit Cisl ha da poco concluso la sua formazione sindacale, il centro studi di Fiesole l’ultimo modulo formativo. Appartenenza, competenza e passione, questo è lo spirito con cui la Fit Cisl è a servizio delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti e dei servizi ambientali in Sicilia”.