Antincendio: operai forestali assegnati esclusivamente al contrasto dei roghi

Gli operai forestali, con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, saranno assegnati esclusivamente alle attività antincendio del Corpo forestale. È quanto prevede una circolare del dipartimento regionale del lavoro in seguito a un accordo con lo stesso Comando, il dipartimento dello sviluppo rurale e le organizzazioni sindacali.

«Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano – consolidiamo il contingente per il contrasto dei roghi e, allo stesso tempo, facciamo in modo che gli operai abbiano un solo datore di lavoro, ovvero il Corpo Forestale, dando così continuità alla loro opera. Si attuano, così, le norme sul rafforzamento delle misure antincendio per evitare, come già accaduto in passato, che nel periodo estivo, nel quale si registrano più incendi, il numero degli operai forestali sia esiguo e non riesca a sopperire alle centinaia di richieste di intervento che arrivano da tutta la Sicilia. Dobbiamo mettere in campo tutte le misure possibili per difendere e conservare il patrimonio boschivo e tutelare le aree protette della nostra regione, salvaguardando l’incolumità pubblica».

All’assegnazione degli operai provvederanno i centri per l’impiego siciliani in base alle richieste presentate dal Corpo forestale e dal dipartimento dello sviluppo rurale entro il 12 aprile, in modo da permettere la selezione entro il 17 dello stesso mese.