Annunciata la data dell’Enna Pride 2025

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa della presidente di Altra Sponda, collettivo LGBTQIA+ Enna, Cristina Cammarata, e del Comitato Enna Pride.

Quasi un anno fa, il primo Pride a Enna gettava un semino indimenticabile e importante in questo territorio complesso e, spesso, arido.

Da allora, quel semino ha iniziato a germogliare grazie all’accoglienza, al confronto e all’ascolto e ha il sapore di riscatto di una comunità, quella LGBTQIA+, da troppo tempo messa ai margini della società, sommersa. Dall’impegno dellə stessə ragazzə che hanno reso possibile la parata dello scorso 1 giugno 2024, nasce la prima realtà queer della provincia ennese: il collettivo Altra Sponda, che si attiva per proseguire il percorso già iniziato.

Altra Sponda, in coordinamento con il Comitato Regionale Pride e con la collaborazione di un nascente comitato organizzativo territoriale, si fa promotore della nuova edizione di questa importantissima manifestazione di orgoglio della comunità LGBTQIA+, essendone il solo rappresentante nel territorio.

Il 31 Maggio 2025 si torna in piazza: lo si fa per rivendicare dei diritti, tra cui quello dell’autodeterminazione; per denunciare i pericoli che la comunità affronta giorno per giorno; per stringere alleanze con quella parte di società che non accetta la narrazione per cui il diverso è un nemico da combattere o da isolare, che non ammette che l’identità di genere e l’orientamento sessuale siano considerati elementi di discriminazione.

“Liber* Tutt*” non è solo uno slogan, ma un sogno e una promessa. Essere liberə significa vivere appieno la sfera sociale e sentimentale, senza nascondersi per la paura di essere colpiti e feriti a causa delle proprie scelte. Libertà è rispetto.

Sarà una giornata di festa, ma anche di riflessione, di lotta e condivisione.

Lə ragazzə di Altra Sponda sono fierə di annunciare alla cittadinanza la data della seconda edizione: ENNA PRIDE, 31 maggio 2025

“Panico, paura e glitter…”