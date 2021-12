Ancos Enna: riconfermata la presidente Francesca Andolina

Eletto all’unanimità il nuovo consiglio direttivo del comitato territoriale Ancos Confartigianato di Enna. L’assemblea, presieduta dal presidente provinciale Confartigianato Peter Barreca, si è tenuta lo scorso venerdì a Pergusa.

“Voglio augurare una continuità tra quello che è stato e quello che sarà. Una continuità che vuole valorizzare l’esperienza del passato, affiancandola al nuovo, che ha voglia di cogliere il meglio e con le proprie competenze donare un apporto vincente. Progredire valorizzando le solide basi che si hanno”. Con queste parole Barreca ha aperto i lavori presentando poi la lista condivisa di candidati votata all’unanimità dai soci presenti.

Alla presidenza riconfermata Francesca Andolina così come in qualità di consiglieri Chiaromonte Giuseppina, Di Marco Alessandra, Lavanco Giovanni e Zarba Rosa. Nuovi eletti nel consiglio, invece Alongi Umberto, Bellomo Marilena, Buscemi Antonia, Cascio Claudio, Giaimo Flavio, Iannello Stefano Filippo, Miccichè Paolo, Nardiello Francesca, Sinatra Francesca e Rabbito Gaetano.

Andolina ha prospettato il piano operativo che Ancos Enna intende porre in essere nel corso di questo nuovo mandato. L’associazione tra i suoi scopi annovera l’inclusione sociale, il tentativo di migliorare la qualità di vita delle persone favorendone la socializzazione, l’attivazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione in favore di soggetti svantaggiati. Organizza periodicamente viaggi e momenti di incontro e formazione per i tesserati. Ancos, grazie alle somme raccolte con il 5 per mille, ha reso possibile anche il restauro di importanti opere d’arte e beni culturali: esempio ne è la pala d’altare sita nella Chiesa dei Cappuccini ad Enna riportata ai suoi antichi splendori.