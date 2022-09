Ancos Confartigianato: servizio civile digitale, scadenza candidature il 30 settembre

L’Ancos Confartigianato, nell’ambito del programma denominato “DIGITAL HELP. Supporto e facilitazione nell’accesso alle nuove tecnologie contro ogni forma di ageismo, raggiro e discriminazione”, è alla ricerca di 31 volontari per l’attuazione dei progetti “No Digital Gap” e “Più sicuri insieme”. La sede di Enna ne accoglierà due. Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0935531905 o recarsi presso gli uffici siti in via G. Borremans 53/F di Enna. Le candidature potranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 settembre.