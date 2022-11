Nuova vittoria per DoSud Unione Rugby Enna che ieri, al campo Tino Pregadio di Enna Bassa, ha superato con il risultato finale di 8-3 il San Gregorio, gara valida per la quarta giornata del campionato regionale di Serie C. Il punteggio è stato sbloccato per gli ennesi da una punizione di Simone Spena, nella seconda frazione Paolo Nasca intercetta un pallone volante e schiaccia in meta. Nel finale gli ospiti hanno accorciato le distanze con una punizione.