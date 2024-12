Ancipa: raggiunto accordo sulla distribuzione dell’acqua per i comuni dell’Ennese e del Nisseno

PUBBLICITÀ

Si è concluso positivamente l’incontro tenuto in Prefettura ad Enna dopo la protesta dei 5 sindaci dei comuni dell’Ennese dipendenti dalla diga Ancipa che aveva indotto i primi cittadini ad occupare il depuratore dell’invaso. Si tratta di Troina, Nicosia, Cerami, Sperlinga e Gagliano Castelferrato.

Sulla vicenda è intervenuto il vice presidente dell’Ars, On. Luisa Lantieri, anch’essa presente alla protesta presso l’invaso.

”Ringrazio il Prefetto di Enna, Dott.ssa Carolina Ippolito, per avere organizzato l’importante riunione, il Presidente della Regione Renato Schifani vicino alle problematiche del nostro territorio, il Questore di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, per avere garantito la sicurezza in una situazione carica di tensione. Quando la politica insieme alle istituzioni si siede e si confronta – sottolinea l’On. Lantieri – i risultati si raggiungono. La drammatica situazione dell’emergenza idrica deve trovare immediate soluzioni che portino in tempi brevi alla risoluzione della problematica che assilla migliaia di cittadini delle province di Enna e Caltanissetta”.