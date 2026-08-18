Ancipa, Futuro Nazionale: «L’acqua non sparisce per decreto»

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Futuro Nazionale interviene sulla gestione delle risorse idriche della diga Ancipa, a seguito dei dati emersi nella prima metà di agosto che hanno visto l’invaso svuotarsi di oltre 2,5 milioni di metri cubi in appena otto giorni.

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A sollevare la dura reazione del movimento è il referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale per la città di Enna, l’avvocato Carmelo Mirisciotti.

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«La risposta dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, che liquida il drastico calo come un semplice “prelievo programmato” per l’irrigazione dei consorzi di Catania ed Enna, è l’ennesima dimostrazione di una burocrazia che si muove per carte bollate mentre i rubinetti dei cittadini dell’entroterra restano a secco – dichiara Mirisciotti. – L’acqua non sparisce per decreto. Giustificare un consumo quintuplicato in piena estate, nel silenzio delle istituzioni regionali, significa ignorare deliberatamente la sete e l’esasperazione di un intero territorio. Difendiamo e sosteniamo con forza la battaglia dei comitati civici locali che vigilano ogni giorno per la trasparenza di questi dati».

Futuro Nazionale sposta l’accento «dalle sole cause climatiche alle storiche responsabilità politico-amministrative che paralizzano la provincia ennese e la Sicilia intera».

Sul fronte delle infrastrutture, il movimento sottolinea: «Una rete idrica che disperde oltre il 42% della risorsa prima ancora che arrivi a destinazione è un insulto intollerabile ai cittadini, ai commercianti e agli agricoltori».

Tra i problemi indicati anche la «mancata manutenzione»: «Le dighe dell’entroterra soffrono di decenni di abbandono, con il paradosso di sversamenti forzati a mare durante i mesi invernali per carenze strutturali nei sistemi di sbarramento e sicurezza».

Futuro Nazionale richiama inoltre la situazione dei cinque comuni dell’alta provincia, Troina, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Cerami e Sperlinga, che «dipendono totalmente dall’Ancipa per l’uso idropotabile».

«Condannare queste comunità all’incertezza e a turnazioni estenuanti significa accelerare lo spopolamento delle nostre aree interne – afferma Mirisciotti -. Non si può continuare a gestire l’Isola rincorrendo perenni stati di emergenza o tregue apparenti. Chiediamo un piano straordinario di investimenti reali sulle reti idriche provinciali, il completamento immediato delle opere accessorie, a partire dalla traversa sul fiume Martello, e una gestione strategica della risorsa idrica che metta al primo posto la sopravvivenza dei territori e del tessuto produttivo agricolo locale».

La conclusione è netta: «Il tempo delle scuse e dei rimpalli di responsabilità è scaduto».