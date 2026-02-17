Ancipa, acqua in eccesso: occasione per Pergusa?

PUBBLICITÀ

È o era un’occasione d’oro. L’Ancipa sta buttando una parte dell’acqua immagazzinata che non può trattenere a mare: il sovrappiù. Acqua che darebbe piena dignità al lago di Pergusa.

Le piogge abbondanti hanno ridato l’illusione di un lago pieno, ma non lo è affatto. Ci si accontenta di un lago simbolo dell’alternanza delle stagioni.

Si dice che quest’acqua, quella piovana, servirà nei periodi estivi per non rivedere le immagini dell’estate 2024. Ci si accontenta, appunto, di un effetto cartolina.

Cosa osta a che l’Ancipa possa rialimentare Pergusa? La condotta esiste. È già stato fatto 25 anni fa. Buttare l’acqua a mare è, direi, di cattivo gusto.

Costi? Non credo che il dio Nettuno pagherà per l’acqua versata nello Ionio.

Mario Rizzo