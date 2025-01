Anche la Sicilia celebrerà il centenario della nascita di Andrea Camilleri

PUBBLICITÀ

Grazie a un’apposita norma presentata dal gruppo parlamentare del Pd e approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana anche la Sicilia renderà omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita. Scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo, con la sua vasta produzione letteraria ha contribuito a far conoscere al grande pubblico aspetti e vicende della Sicilia contemporanea.

Attraverso lo stanziamento di 100 mila euro, l’Assessorato regionale dei beni culturali, d’intesa con il Fondo Camilleri, costituito dalla famiglia per tutelare la sua eredità culturale, organizzerà nel corso del 2025 una serie di iniziative ed eventi per celebrare Camilleri e per promuovere la conoscenza della sua opera di scrittore, autore teatrale e radiofonico, regista e intellettuale.