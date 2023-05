Anche a Enna festeggiato lo scudetto vinto dal Napoli

Anche a Enna è stato festeggiato lo scudetto vinto dal Napoli. I tifosi ennesi della squadra partenopea, dopo aver gioito ieri al Gaeta per la vittoria dell’Enna, si sono dati appuntamento in Piazza Europa per poi fare un carosello per le vie della città.

Grandi e piccoli hanno assaporato la vittoria, nel gruppo di tifosi c’erano anche due “reduci” del secondo scudetto vinto dal Napoli proprio al San Paolo, nell’ultima partita di campionato contro la Lazio del 1990.

“Eravamo là – racconta uno dei reduci Gaetano Di Maggio – quando il ‘Dio’ del calcio, Maradona, pennellò quel cross su punizione per Baroni, che di testa insaccò e diede lo scudetto al Napoli. Festeggiamo la vittoria del sud – prosegue Di Maggio – povero ma, a volte, capace, contro il nord ricco e presuntuoso. Il riscatto di un popolo che troppo spesso viene ingiustamente maltrattato e bistrattato. Per tutto il sud dovrebbe rappresentare una speranza, una dimostrazione che con l’impegno e la capacità di programmare, si può riuscire”.

Dopo 33 anni la stessa emozione e gioia, ma con una grande speranza, “quella – conclude Di Maggio – di non dovere aspettare altri 33 anni”.