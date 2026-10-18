ANCE Enna in lutto per la scomparsa di Ennio Palermo

PUBBLICITÀ

L’ANCE Enna si raccoglie attorno alla Famiglia del caro amico Ennio Palermo che dopo aver lottato con tutte le sue forze ha perso la vita stamattina 18 ottobre.

PUBBLICITÀ

Ennio ha dedicato alla sua Impresa i migliori anni avendo cominciato da giovanissimo sulle orme del papà Aldo.

Orme che ha ricalcato anche in ANCE dove è stato prezioso Vicepresidente e più volte consigliere occupandosi della materia che più l’appassionava: l’urbanistica.



Per l’ANCE è stato anche amministratore della Cassa Edile contribuendo al rilancio dell’ente.

Il Presidente ANCE Talio ed il Presidente della Cassa Edile Debole a nome di tutti i colleghi si uniscono al dolore dei familiari nel ricordo del caro Ennio.