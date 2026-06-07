“Amor Librorum”, a Enna la 56ª esposizione di libri rari e stampe antiche

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Si terrà sabato 13 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, presso l’Urban Center di Enna, la 56ª esposizione di libri rari e stampe antiche dal titolo “Amor librorum” organizzata dall’associazione In-folio, nell’ambito della terza edizione di Affinità Elettive.

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La manifestazione, che ogni anno riunisce appassionati, collezionisti e studiosi attorno alla cultura del libro, si inserisce quest’anno nel tema portante de “L’Arte incontra la Letteratura”, un percorso che intreccia le arti visive con la tradizione letteraria.

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Nel pomeriggio, alle ore 18:00, è in programma un momento di approfondimento: Pippo Lombardo, presidente dell’associazione Libri & Altrove, e Damiano Calabrese, curatore della Biblioteca del Viaggio in Sicilia di Bompietro, condurranno i visitatori in una riflessione dal titolo “Immagini e testi della Sicilia nei secoli dal XVI al XIX”. Un viaggio attraverso secoli di rappresentazioni dell’Isola, tra incisioni, mappe, resoconti di viaggiatori e opere letterarie che hanno contribuito a costruire l’immagine della Sicilia nel mondo.

L’ingresso è libero.