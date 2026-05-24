Amministrative nell’Ennese, il dato dell’affluenza alle ore 12

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Alle ore 12 di domenica 24 maggio, nei sei Comuni della provincia di Enna chiamati al voto per le elezioni amministrative, l’affluenza complessiva si attesta al 10,62%. Su 81.264 elettori, hanno votato 8.634 cittadini.

Il dato più alto si registra a Enna, dove hanno votato 3.518 elettori, pari al 13,66% degli aventi diritto. Seguono Nicosia con 1.699 votanti e un’affluenza dell’11,74%, e Centuripe, dove si è recato alle urne il 10,94% degli elettori.

A Pietraperzia l’affluenza è pari all’8,48%, con 865 votanti, mentre ad Agira hanno votato 856 cittadini, pari al 7,55%. A Valguarnera Caropepe il dato delle ore 12 è del 7,40%, con 915 votanti.

Rispetto alla precedente tornata elettorale, il dato cresce a Centuripe di 1,18 punti percentuali, a Nicosia di 0,89, a Valguarnera Caropepe di 0,77 e a Pietraperzia di 0,10. In calo invece Agira, con -0,71, ed Enna, con -0,34.