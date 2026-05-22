Amministrative nell’Ennese: Confcommercio augura buon voto e ringrazia i sindaci uscenti

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In vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno numerosi comuni delle province di Enna e Caltanissetta, Confcommercio rivolge un sincero augurio di buon voto a tutti i cittadini chiamati a scegliere i propri rappresentanti istituzionali.

“Il voto rappresenta uno dei momenti più alti della partecipazione democratica e della vita delle nostre comunità. È attraverso il confronto civile, il rispetto reciproco e la partecipazione consapevole che si costruisce il futuro dei territori e si rafforza il rapporto tra istituzioni, cittadini e mondo produttivo. Un pensiero particolare va ai sindaci uscenti che, in questi anni, hanno guidato i rispettivi comuni affrontando sfide complesse e spesso straordinarie, dal periodo della pandemia alle difficoltà economiche e sociali che hanno interessato famiglie e imprese. Un riconoscimento speciale desideriamo rivolgerlo ai primi cittadini che hanno scelto di non ricandidarsi o che concludono il proprio percorso amministrativo dopo anni di servizio. Il loro contributo, al di là delle appartenenze politiche, rappresenta un patrimonio di esperienza e dedizione che merita rispetto e gratitudine”.

“Tra questi – prosegue l’organizzazione – un pensiero particolare va al sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, con il quale Confcommercio ha costruito negli anni un rapporto forte, serio e improntato alla collaborazione istituzionale. Insieme sono stati raggiunti numerosi obiettivi importanti per la città, per il commercio e per il tessuto economico locale, attraverso un dialogo costante e concreto che ha sempre visto al centro gli interessi della comunità ennese. Un sentito ringraziamento va anche al sindaco uscente di Nicosia, Luigi Bonelli, con il quale nella città di Nicosia è stato portato avanti un percorso di collaborazione proficuo e ricco di iniziative. Un rapporto autentico e diretto, tanto che lo stesso sindaco Bonelli amava definire Confcommercio come il suo ‘assessore ombra’, a testimonianza di una collaborazione continua, leale e orientata alla crescita del territorio e delle attività produttive”.

“Da lunedì – prosegue Confcommercio – saremo pronti, come sempre, a collaborare con tutti i nuovi sindaci e con le future amministrazioni comunali, senza distinzioni e con spirito costruttivo. C’è tanto lavoro da fare per le nostre comunità, per sostenere le imprese, rilanciare i centri storici, creare opportunità e dare risposte concrete ai cittadini. Confcommercio continuerà ad essere presente con responsabilità, idee e proposte, mettendo al centro il dialogo istituzionale e lo sviluppo del territorio”.