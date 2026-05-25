Amministrative, il dato dell’affluenza nei sei Comuni ennesi

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Alle ore 15 di lunedì 25 maggio, alla chiusura dei seggi, nei sei Comuni della provincia di Enna chiamati al voto per le elezioni amministrative l’affluenza definitiva si attesta al 50,97%.

Su 81.264 elettori, hanno votato complessivamente 41.420 cittadini.

Il dato più alto si registra nel Comune di Enna, dove hanno votato 15.939 elettori, pari al 61,89% degli aventi diritto. Seguono Centuripe, con 4.153 votanti e un’affluenza del 58,19%, e Nicosia, dove si sono recati alle urne 8.294 cittadini, pari al 57,32%.

Ad Agira l’affluenza definitiva è del 40,89%, con 4.637 votanti, mentre a Pietraperzia ha votato il 38,29% degli elettori, pari a 3.905 cittadini. A Valguarnera Caropepe il dato finale è del 36,33%, con 4.492 votanti.

Rispetto alla precedente tornata elettorale, il dato definitivo risulta in aumento solo a Centuripe, con +6,63 punti percentuali. In calo gli altri Comuni: Agira registra -4,25, Enna -1,01, Nicosia -3,22, Pietraperzia -1,30 e Valguarnera Caropepe -0,27.