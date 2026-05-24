Amministrative, il dato dell’affluenza alle 23 nei sei Comuni ennesi

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Alle ore 23 di domenica 24 maggio, nei sei Comuni della provincia di Enna chiamati al voto per le elezioni amministrative, l’affluenza complessiva si attesta al 39,24%.

Su 81.264 elettori, hanno votato 31.891 cittadini. Il dato più alto si registra nel Comune di Enna, dove si sono recati alle urne 12.701 elettori, pari al 49,31% degli aventi diritto.

Seguono Nicosia, con 6.352 votanti e un’affluenza del 43,90%, e Centuripe, dove ha votato il 36,63% degli elettori, pari a 2.614 votanti.

Ad Agira l’affluenza è del 30,94%, con 3.508 votanti, mentre a Pietraperzia si registra il 30,17%, pari a 3.077 elettori. A Valguarnera Caropepe hanno votato 3.639 cittadini, pari al 29,43%.

Rispetto alla precedente tornata elettorale, il dato delle ore 23 risulta in calo ad Agira di 3,41 punti percentuali, a Centuripe di 3,22, a Enna di 2,64, a Pietraperzia di 1,10 e a Valguarnera Caropepe di 0,01. In lieve aumento, invece, Nicosia, con +0,11.