Amministrative, il dato dell’affluenza alle 19 nei sei Comuni ennesi

Alle ore 19 di domenica 24 maggio, nei sei Comuni della provincia di Enna chiamati al voto per le elezioni amministrative, l’affluenza complessiva si attesta al 28,91%.
Su 81.264 elettori, hanno votato 23.496 cittadini. Il dato più alto si registra nel Comune di Enna, dove si sono recati alle urne 9.605 elettori, pari al 37,29% degli aventi diritto.
Segue Nicosia, con 4.535 votanti e un’affluenza del 31,34%. A Centuripe ha votato il 29,69% degli elettori, pari a 2.119 votanti.
A Pietraperzia l’affluenza è del 22,00%, con 2.244 votanti, mentre a Valguarnera Caropepe si registra il 21,20%, pari a 2.621 elettori. Ad Agira hanno votato 2.372 cittadini, pari al 20,92%.
Rispetto alla precedente tornata elettorale, il dato delle ore 19 risulta in calo ad Agira di 2,53 punti percentuali, a Centuripe di 1,15, a Enna di 1,39 e a Pietraperzia di 0,99. In aumento, invece, Nicosia con +0,63 e Valguarnera Caropepe con +0,39.