Amministrative, il dato dell’affluenza alle 19 nei sei Comuni ennesi

2 ore ago
Elezioni comunali
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Alle ore 19 di domenica 24 maggio, nei sei Comuni della provincia di Enna chiamati al voto per le elezioni amministrative, l’affluenza complessiva si attesta al 28,91%.

Su 81.264 elettori, hanno votato 23.496 cittadini. Il dato più alto si registra nel Comune di Enna, dove si sono recati alle urne 9.605 elettori, pari al 37,29% degli aventi diritto.

Segue Nicosia, con 4.535 votanti e un’affluenza del 31,34%. A Centuripe ha votato il 29,69% degli elettori, pari a 2.119 votanti.

A Pietraperzia l’affluenza è del 22,00%, con 2.244 votanti, mentre a Valguarnera Caropepe si registra il 21,20%, pari a 2.621 elettori. Ad Agira hanno votato 2.372 cittadini, pari al 20,92%.

Rispetto alla precedente tornata elettorale, il dato delle ore 19 risulta in calo ad Agira di 2,53 punti percentuali, a Centuripe di 1,15, a Enna di 1,39 e a Pietraperzia di 0,99. In aumento, invece, Nicosia con +0,63 e Valguarnera Caropepe con +0,39.

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