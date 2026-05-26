Amministrative: eletti i sindaci di Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera

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Scrutinio completato anche nei Comuni della provincia di Enna chiamati al voto per le elezioni amministrative. Definiti i risultati ad Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe.

Ad Agira è stato eletto sindaco Francesco Marchese, detto Franco, con 3.305 voti, pari al 74,02%. Il candidato Filippo Grassia ha ottenuto 1.160 voti, pari al 25,98%.

A Centuripe eletto sindaco Salvatore La Spina, unico candidato, con 3.004 voti. Determinante il raggiungimento del quorum, con un’affluenza del 58,19%.

A Nicosia è stata eletta sindaco Francesca Gemmellaro, detta Anna Maria, con 3.994 voti, pari al 48,98%. Francesco Spedale ha ottenuto 3.675 voti, pari al 45,07%, mentre Giovanni Ciciritto La Ganga, detto Aldo, ha raccolto 485 voti, pari al 5,95%.

A Pietraperzia eletto sindaco Calogero Di Gloria con 2.179 voti, pari al 57,12%. Silvia Romano ha ottenuto 1.296 voti, pari al 33,97%, mentre Angelica Zarba ha raccolto 340 voti, pari all’8,91%.

A Valguarnera Caropepe eletta sindaco Carmelina Cutrona con 2.189 voti, pari al 50,26%. Angelo Bruno ha ottenuto 1.668 voti, pari al 38,30%, mentre Giuseppe Interlicchia ha raccolto 498 voti, pari all’11,44%.