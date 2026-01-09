Amministrative a Enna, M5S: “Serve un’alternativa credibile”

PUBBLICITÀ

Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, “il clima politico cittadino entra inevitabilmente in una fase di maggiore tensione e fermento”. È quanto dichiara il Movimento 5 Stelle Enna, attraverso la coordinatrice provinciale Rosalba D’Accorso, sottolineando come “tutte le forze politiche, civiche e talvolta solo presunte tali, si rimettono in movimento con l’obiettivo dichiarato di vincere e di guidare il futuro della città”.

In questo contesto, secondo il M5S, “si moltiplicano analisi, posizionamenti e autocandidature, nel tentativo di individuare chi possa e debba assumersi la responsabilità di governare Enna”. Il Movimento afferma di affrontare questa fase “con la forza delle esperienze politiche vissute, che ci hanno fatto crescere e maturare come donne e uomini liberi, autonomi, consapevoli”, esperienze che rendono “profondamente grati a tutte le cittadine e i cittadini che nel tempo ci hanno sostenuto e che oggi scelgono di camminare ancora con noi”.

Nel bilancio degli ultimi anni, il giudizio è netto: “Dopo sei lunghi anni segnati da apatia, immobilismo e mancanza di visione, non siamo rimasti spettatori passivi”. Il Movimento rivendica di essere stato “una forza silente ma attenta, critica ma responsabile, presente nel tessuto della città e pronta oggi a fare la propria parte”. Da qui la convinzione di essere “pronti a lottare, a contribuire e a costruire, insieme ad altri, un vero Risorgimento ennese, fondato su idee, partecipazione e coraggio politico”.

Chiara anche la posizione sul perimetro delle alleanze: “La strada da percorrere è chiara”. Il cosiddetto campo largo, “allargato fino alle forze moderate”, viene indicato come qualcosa che “non può essere un semplice contenitore elettorale, ma deve diventare uno spazio politico autentico”, in cui “le forze progressiste e di centrosinistra si riconoscono per offrire un’alternativa rigorosa, credibile e profondamente attenta alle reali esigenze della comunità”. Un’alternativa che sia “capace di rimettere al centro diritti, lavoro, servizi, ambiente e futuro”.

Infine, il Movimento annuncia il lavoro in corso per il futuro assetto elettorale: “Stiamo lavorando alla costruzione di forti novità nelle liste a partire dal candidato sindaco, un progetto innovativo di rinnovamento e discontinuità con il passato, libero dai vecchi schemi e dalle logiche che hanno prodotto stagnazione e declino”. Un progetto descritto come “aperto, plurale, inclusivo, realmente alternativo e propositivo”, che “guardi avanti e che restituisca a Enna la dignità, l’energia e la speranza che merita”.