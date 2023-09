Alunni disabili: la Regione completa l’erogazione delle risorse per il servizio di assistenza specialistica

PUBBLICITÀ

Con il pagamento del 6 settembre scorso, la Regione ha erogato alle città metropolitane e ai liberi consorzi della Sicilia tutte le risorse destinate per il 2023 all’assistenza specialistica degli alunni disabili. Si tratta di 30 milioni di euro, stanziati con la Legge di stabilità 2023-2025 e distribuiti con tre decreti, a febbraio, aprile e settembre.

PUBBLICITÀ

«Abbiamo pagato puntualmente – dice l’assessore alla famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano – le somme necessarie per affidare gli incarichi agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che si occupano degli studenti disabili nelle scuole. Così, ancora una volta, abbiamo fatto la nostra parte fino in fondo per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed evitare possibili interruzioni nei servizi pubblici».

«Qualora dovessero essere necessari ulteriori finanziamenti – conclude l’assessore – le città metropolitane e i liberi consorzi, così come disposto dall’art. 109, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, possono garantire i livelli di assistenza anche con fondi propri».