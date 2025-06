Allegria e spensieratezza al Belvedere in compagnia dei clown di Happy Smile

PUBBLICITÀ

Sabato 28 giugno per la GNR “Giornata Nazionale del Naso Rosso” i clown dell’associazione Happy Smile di Enna, armati del loro nasi rossi, incontreranno la comunità per contagiare grandi e piccini con il loro proverbiale sorriso e regalare a tutti momenti di allegria e spensieratezza.

La manifestazione si terrà ad Enna presso il Belvedere Marconi; gli appuntamenti cominceranno alle 10:00 del mattino e riempiranno la giornata fino alle 20:00. In programma animazione, trucchi, canti, balli, bolle di sapone, palloncini, trucca bimbi e tanti, tanti sorrisi.

Partner per l’iniziativa il Comando dei Vigili del fuoco di Enna e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo che organizzeranno simpatiche attività come: il ponte tibetano, il percorso su trave, la teleferica e attività con l’amico cane. Il tutto si svolgerà in completa sicurezza.

La GNR 2025 sarà un’occasione importante per sensibilizzare la collettività sul lavoro che tanti volontari fanno ogni giorno con amore e dedizione per riuscire a portare un sorriso e qualche attimo di leggerezza a chi soffre o si sente da solo in un periodo di difficoltà.

La Giornata Del Naso Rosso è un evento nazionale promosso da VIP Viviamo In Positivo Italia, la federazione italiana che collega e coordina 72 associazioni sparse in tutto il territorio. La finalità principale è quella di: promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private; fornire e garantire una formazione costante e specialistica, promuovere e sensibilizzare sul vivere in positivo per dare sollievo a chiunque affronti momenti di disagio fisico o sociale

La GNR per l’associazione Happy Smile Vip Enna, è dedicata a sensibilizzare e far conoscere le attività di clown terapia che svolge dentro gli ospedali, case di riposo, comunità e carceri.

L’evento è completamente gratuito e tutti saranno i benvenuti per sorridere assieme!

Fabio Marino