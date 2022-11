Alla società EcoEnnaServizi il premio Industria Felix Magazine

Si è svolta nella giornata di ieri la cerimonia di consegna del Premio Industria Felix Magazine alla società a partecipazione pubblica Ecoennaservizi che gestisce il servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune di Enna.

Il premio, che è stato ritirato dall’amministratore unico Santo Castagna, alla presenza del sindaco di Enna Maurizio Dipietro e del direttore tecnico della stessa Società Roberto Palumbo, è promosso dall’omonimo trimestrale di economia e finanza supplemento de “Il Sole 24 Ore” e viene assegnato a seguito di una dettagliata inchiesta realizzata sui bilanci dell’anno 2020 di 700mila società di capitali con sede legale in Italia.

EcoEnnaServizi Srl è stata, quindi, individuata quale azienda risultata tra le top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria del settore partecipate a maggioranza pubblica, rispetto a un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico e convalidato dal comitato scientifico coordinato dal prof. Cesare Pozzi, docente di economia industriale dell’Università Luiss. Le aziende, non solo a partecipazione pubblica, risultate idonee secondo l’algoritmo applicato sono state 203 (dato riferito a tutta Italia). Per la Sicilia sono state premiate otto aziende, tra cui EcoEnnaServizi Srl che risulta l’unica azienda siciliana a partecipazione pubblica (24 in tutta Italia).

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore unico Santo Castagna secondo cui “questo riconoscimento rappresenta la più netta dimostrazione che la gestione pubblica può essere virtuosa, economica ed efficace anche in un settore difficile come quella dei servizi ambientali. Tutto ciò grazie alla sinergia tra lavoratori, dirigenza e amministrazione pubblica e con la preziosa collaborazione della cittadinanza”.

“Questo premio – commenta il sindaco Dipietro – rappresenta il prestigioso coronamento di un percorso virtuoso avviato con caparbietà all’inizio della mia esperienza alla guida della città, fra lo scetticismo e la contrarietà generale. Gli sforzi di noi amministratori e dei lavoratori impegnati a tutti i livelli, ai quali vanno i complimenti miei personali e dell’intera collettività ennese – aggiunge Dipietro – sono stati premiati da un generale consenso che oggi ha visto aggiungere un ulteriore autorevole tassello”.