Alla Milano Fashion Week anche due hair stylist ennesi

Alla Milano Fashion Week 2022, l’evento dedicato alla moda femminile di portata internazionale, quest’anno ci saranno anche due hair stylist ennesi, Veruska ed Emanuele Colianni. Fratelli nella vita e soci per lavoro, i due acconciatori ennesi saranno a Milano i prossimi 22 e 23 settembre in occasione della sfilata Hoas, in calendario quest’anno proprio per la Milano Fashion Week. Per i due hair stylist si tratta della prima partecipazione a un grosso evento di livello internazionale.

“È sicuramente un grande orgoglio per noi essere stati invitati come acconciatori – hanno dichiarato emozionati i Colianni – per noi rappresenta un salto di qualità, sicuramente una grande occasione di crescita professionale. La dedichiamo ai nostri clienti”.

Hoas è una delle sfilate più prestigiose in Italia che ha come fulcro la moda, ma anche una certa ricerca culturale. Veruska ed Emanuele sono stati selezionati da Marco Todaro, ideatore di Arpège Opera.

“Abbiamo conosciuto Marco Todaro durante un incontro formativo – raccontano Veruska ed Emanuele – ed è lui che ci ha voluti con sé a Milano”.

Sarà stato certamente il modo di lavorare dei Colianni e la passione che ci mettono ormai da anni nel prendersi cura delle proprie clienti, prima a Calascibetta e poi a Enna, ad aver aperto loro le porte di questa importantissima vetrina.