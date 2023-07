Alla giornalista ennese Pierelisa Rizzo il Premio Mimosa d’Oro

PUBBLICITÀ

Alla giornalista Ansa Pierelisa Rizzo è stato conferito ieri, alla Valle dei Templi di Agrigento, il Premio Mimosa d’Oro, il riconoscimento attribuito dal centro artistico, culturale ed editoriale “Renato Guttuso” di Favara a donne siciliane che si sono particolarmente distinte nel loro campo d’azione.

PUBBLICITÀ

Pierelisa Rizzo è stata premiata per la sua attività di giornalista professionista, impegnata in particolare nella cronaca giudiziaria, per l’attività di volontariato svolta nella casa circondariale di Enna, per essere autrice di libri e per la sua passione per la cucina abbinata alla valorizzazione dei prodotti locali e a iniziative culturali, attività che porta avanti ad Enna nell’enoteca-osteria Tommy’s Wine.