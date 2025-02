Alla Bit di Milano due pacchetti di viaggio nei territori del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark

PUBBLICITÀ

Kore Siciliae presenta alla Borsa Internazionale del Turismo, a Fiera Milano-Rho dal 9 all’11 febbraio, due originali proposte di viaggio nei territori del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark che scaturiscono da un progetto innovativo di geo-turismo, espressione per eccellenza della sostenibilità ambientale, che mette al centro le bellezze paesaggistiche e storiche, ma anche il forte legame con le significative espressioni delle tradizioni culturali, religiose e popolari.

Siamo nell’area in cui insistono siti culturali noti in tutto il mondo come la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina iscritta nella World Heritage List dell’Unesco e aree archeologiche di enorme importanza come Morgantina, ma anche lo straordinario patrimonio geologico, minerario e mineralogico con le relative espressioni di archeologia industriale che ha portato al riconoscimento Unesco del Geopark Rocca di Cerere, l’unico al mondo consacrato al nome della dea del grano e della fecondità, il cui mito è legato da millenni al più importante alimento dell’umanità. Qui paesaggio e cibo sono ancora protagonisti di un nuovo umanesimo e attuano una politica di “marketing dell’autentico” in cui il prodotto turistico, artigianale ed enogastronomico viene offerto in un contesto fatto di valori culturali, ambientali, etici e salutistici che lo contraddistinguono e lo raccontano.

“Alla scoperta della Sicilia delle origini” e “Nel cuore della Sicilia” sono due pacchetti di viaggio per conoscere e visitare questa vasta area geografica e i suoi valori, sintesi compiuta di storia e natura in cui l’intima espressione dei territori si mescola agli antichissimi “saper fare” delle genti. Kore Siciliae si rivolge ai viaggiatori non come semplici clienti, ma come protagonisti di un viaggio immersivo, invitandoli a sperimentare nuove prospettive e nuove sensazioni, a vivere esperienze autentiche che vadano oltre la semplice visita turistica.

Per questo motivo, insieme alle guide turistiche e ambientali del Consorzio Together che di questa vision sono perfetti interpreti, una Tour Leader li accompagnerà per tutto il soggiorno per condividere emozioni e punti di vista su tutte le esperienze previste dal programma che prevede momenti di sicura originalità come un light lunch in un laboratorio di gioielleria, un workshop di antica doratura del legno, un laboratorio di arancini gourmet e una masterclass sul gin siciliano.

I due pacchetti sono rivolti ai tour operator ma anche ai singoli viaggiatori che potranno acquistarli direttamente grazie all’applicativo di booking dinamico. Saranno consultabili da domenica, giorno di apertura della B.I.T., sul sito www.koresiciliae.it.

Il Consorzio Together, presente alla B.I.T. con la DMO Sicilia centrale e il Comune di Enna, associa più di cinquanta piccole imprese turistiche, artigianali e agroalimentari presenti nel territorio del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark, nell’ambito di Kore Siciliae, un progetto di sviluppo locale sostenibile finanziato con fondi europei dal G.A.L. territoriale e guidato da C.N.A. di Enna.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Stefano Rizzo, Amministratore Delegato del Consorzio Together; Mariapaola La Caria, rappresentante del Consorzio Starting4; Claudio Gambino, Presidente della DMO Centro Sicilia; Mirko Milano, Assessore al Turismo del Comune di Enna; e Salvatore Licata, Assessore del Comune di Leonforte.

Claudio Gambino ha sottolineato l’importanza della coesione di intenti, un aspetto non sempre facile da raggiungere, ed ha evidenziato come i pacchetti proposti vadano oltre l’arte e l’artigianato, offrendo esperienze autentiche per i visitatori.

“L’obiettivo – ha dichiarato – è quello di costruire un marketing territoriale unico”.

Mariapaola La Caria ha spiegato come i pacchetti presentati siano programmati per la primavera 2025 e 2026, con possibilità di essere riproposti in autunno.

“Abbiamo ideato due proposte di viaggio – ha spiegato – una per un weekend lungo e l’altra per un’intera settimana, con un focus sulla Sicilia centrale e una tappa ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La nostra idea è offrire ai viaggiatori l’opportunità di scoprire la Sicilia delle origini”.

Mirko Milano, assessore al turismo del Comune di Enna, ha evidenziato il valore della partecipazione alla BIT di Milano: “È un’occasione fondamentale per promuovere le nostre eccellenze e far conoscere la nostra città da un punto di vista turistico”.

Sulla stessa linea Salvatore Licata, assessore del Comune di Leonforte, che ha sottolineato come l’impegno in questo tipo di progetti stia già portando risultati concreti, ribadendo la propria disponibilità a supportare future iniziative in questo ambito.

A concludere è stato nuovamente Claudio Gambino, che ha ribadito le ambizioni legate alla partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo: “Il vero lavoro inizierà dopo la BIT, quando sarà fondamentale per il territorio essere all’altezza di ciò che è stato proposto”.

Di seguito i due pacchetti di viaggio.

Pacchetto di viaggio ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA DELLE ORIGINI – Vivi la primavera nella Sicilia che non ti aspetti

Se sei una persona interessata a mete poco conosciute per scoprire non solo nuove località ma anche qualcosa di nuovo di te, questo è il viaggio giusto per te.

Quattro giorni per scoprire Enna, terra di Sicilia vivace e incontaminata e per dedicarti del tempo di qualità.

La nostra Tour Leader, ti accompagnerà per tutto il soggiorno e con lei potrai condividere le tue emozioni e i tuoi punti di vista su tutte le esperienze previste dal programma. Incontrerai molti volti di persone appassionate, competenti e soprattutto felici di farti vivere un pezzo della propria vita. Fatti accogliere dalla genuinità degli abitanti e delle maestranze di questi luoghi, custodi della tradizione siciliana più antica, che con orgoglio abbracciano chi vuole farne parte. Un viaggio breve ma da vivere intensamente, lasciando che ogni esperienza ti arricchisca profondamente.

Cosa ti porti a casa

La bellezza e lo scintillìo dei mosaici preziosi della Villa Romana del Casale.

La gioia di mettere le mani in pasta per fare la pizza con Paolo.

L’emozione della scoperta quando sentirai Gianluca raccontarti del Villaggio Bizantino.

La sorpresa quando incontrerai Gisella e le sue compagne di avventura.

La passione che ti verrà trasmessa da Angelo nel suo workshop dedicato al legno.

Il Programma di viaggio

Giorno 1

Arrivo ad Enna

Aperitivo di benvenuto e presentazione programma

Giorno 2

Trekking urbano per i quartieri di Enna (a piedi o in e-bike)

Arancino Tasting > degustazione guidata degli arancini gourmet di Rosario Umbriaco

Workshop di Antica Doratura presso il Maestro Angelo Scalzo

Cena degustazione da Tommy’s Wine

Giorno 3

Visita guidata al Villaggio Bizantino con Gianluca Rosso

Esperienza nella natura incontaminata con Silvia Turco e Filippo Borrello

Pranzo in natura

Grooming ed esperienza di conoscenza degli asini con l’associazione Morsi d’Autore

Pizza Experience: laboratorio di produzione della pizza e del “pan di spagna ennese”

Giorno 4

Visita guidata alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

Pranzo in un ristorante tipico

Rientro

Il pacchetto di viaggio comprende: n. 3 pernottamenti con colazione in B&B nel centro storico di Enna; n. 1 aperitivo di benvenuto; n. 1 cena degustazione; n. 1 pizza experience; n. 1 Arancino Tasting; n.1 pranzo al sacco; n.1 pranzo in un ristorante tipico; n.1 visita guidata ad un luogo Patrimonio UNESCO; n.1 visita guidata al Villaggio Bizantino; n.1 visita guidata al Duomo e al centro storico di Enna; n.1 worskhop di antica doratura del legno; n.1 esperienza di grooming e di conoscenza degli asini; n.1 laboratorio esperienziale in natura; la tour leader presente per tutta la durata del viaggio.

Il pacchetto di viaggio non comprende: le cene quando non specificate; le bevande durante i pasti se non quando specificato; i trasferimenti per raggiungere le località da visitare; tutto quanto non espressamente citato nel pacchetto di viaggio.

Pacchetto di viaggio NEL CUORE DELLA SICILIA – Un viaggio emozionante nel Patrimonio Unesco meno conosciuto

Se sei una persona interessata a mete poco conosciute per scoprire nuove località e anche qualcosa di nuovo di te, questo è il viaggio giusto per te.

Una settimana per conoscere e apprezzare una Sicilia poco nota, seppure Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La Valle dei Templi, la Villa Romana del Casale, il Rocca di Cerere Unesco Global Geopark e l’Etna sono i luoghi che ti accoglieranno con la potenza della storia e della natura.

E poi c’è Enna, terra di Sicilia vivace e incontaminata, alle radici del Mito di Cerere nella quale incontrerai molti volti di persone appassionate, competenti e soprattutto felici di farti vivere un pezzo della propria vita.

Per tutto il soggiorno sarà con te un Tour Leader con il quale potrai condividere le tue emozioni e i tuoi punti di vista su tutte le esperienze previste dal programma. Fatti accogliere dalla genuinità degli abitanti e delle maestranze di questi luoghi, custodi della tradizione siciliana più antica, che con orgoglio abbracciano chi vuole farne parte. Un viaggio da vivere intensamente, lasciando che ogni esperienza ti arricchisca nel profondo.

Cosa ti porti a casa

La bellezza e lo scintillio dei mosaici preziosi della Villa Romana del Casale.

L’immanenza dei Templi di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025.

La gioia di mettere le mani in pasta per fare gli arancini con Rosario.

L’emozione della scoperta quando Michele ti racconterà la storia della Miniera di Floristella.

La passione di Angelo durante il suo workshop dedicato al legno.

La potenza del Vulcano che continua a vivere e il gusto del vino prodotto nelle sue zone.

La ricchezza di nuovi occhi con i quali da oggi in poi osservare il tuo mondo.

Il Programma di viaggio

Giorno 1

Arrivo ad Enna

Cena degustazione e presentazione programma

Giorno 2

Visita, laboratorio e degustazione di formaggi nel caseificio storico “Fratelli D’Angelo”.

Visita guidata al Parco Minerario di Floristella e Grottacalda.

Giorno 3

Arancino Experience > laboratorio per la realizzazione degli arancini gourmet di Rosario Umbriaco e degustazione

Visita guidata alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

Cena in un ristorante tipico

Giorno 4

Visita guidata alla Valle dei Templi di Agrigento

pranzo in un ristorante del centro storico di Enna

Visita guidata al Duomo di Enna

Workshop di Antica Doratura presso il Maestro Angelo Scalzo

Pizza Experience: laboratorio di produzione della pizza e del “pan di spagna ennese”

Giorno 5

Laboratorio e degustazione di confetture e marmellate con Angelo e Melania Manna

Visita guidata del centro storico di Leonforte

Light Lunch in gioielleria con Giuliana Di Franco

Masterclass e degustazione di puro gin siciliano con Dario Rinaldi

Giorno 6

Escursione alle pendici dell’Etna

Degustazione di vino in una cantina del territorio dell’Etna

pernottamento a Catania

Giorno 7

Giornata libera e rientro

Il pacchetto di viaggio comprende: n. 5 pernottamenti con colazione in B&B nel centro storico di Enna; n.1 pernottamento con colazione in Catania; n. 1 cena degustazione; n. 1 cena in ristorante tipico; n. 1 Pizza Experience; n. 1 Arancino Experience; n. 1 pranzo in un ristorante del centro storico di Enna; n. 1 visita guidata alla Villa Romana del Casale; n. 1 visita guidata alla Valle dei Templi di Agrigento; n. 1 visita guidata al Duomo e al centro storico di Enna; n. 1 worskhop di restauro del legno; n. 1 visita guidata al Parco Minerario di Floristella; n. 1 visita e degustazione presso un caseificio storico; n. 1 laboratorio e degustazione di marmellate; n. 1 pranzo in laboratorio di oreficeria; n. 1 Masterclass sul gin; Tour leader presente per tutta la durata del viaggio.