Alessio Boni all’alba di Naxos con “Katabasis”, al violoncello Franca Bongiovanni

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Un’alba teatrale sulle rive del mare, nel cuore del Parco archeologico di Naxos. Sabato alle ore 6 del mattino Alessio Boni sarà protagonista al Teatro della Nike con “Katabasis”, dal VI libro dell’Eneide di Virgilio, uno degli appuntamenti centrali della sesta edizione di “Interpretare l’Antico”, la rassegna organizzata dalla Rete Latitudini con la direzione artistica di Gigi Spedale. Con le musiche dal vivo della violoncellista Franca Bongiovanni, la drammaturgia e la messa in scena dello stesso Alessio Boni, Katabasis è una produzione Statale 114, con distribuzione Rete Latitudini.

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Al centro dello spettacolo c’è la discesa agli Inferi di Enea, uno dei passaggi più intensi del poema virgiliano. Il viaggio attraversa la grotta della Sibilla, lo Stige e Caronte, l’incontro con Didone e quello con Anchise, fino alle Porte del Sonno. La katabasis, la discesa nel mondo dei morti, diventa così un percorso attraverso le tenebre, la memoria, la morte e il fato, fino al ritorno verso la luce.

Ed è proprio il sorgere del giorno a diventare parte dell’esperienza teatrale: la parola di Virgilio e la musica dal vivo incontreranno il paesaggio del Teatro della Nike in un appuntamento che rinnova la formula delle “albe a teatro”, tra gli elementi caratterizzanti di “Interpretare l’Antico”.

La presenza di Alessio Boni si inserisce nel percorso della rassegna dedicato alla rilettura contemporanea dei miti e dei testi classici, portando al centro della scena uno dei grandi archetipi del mondo antico: la discesa nell’aldilà e il confronto dell’uomo con ciò che lo precede, con la memoria e con il proprio destino.

Attore tra i più noti del panorama teatrale, cinematografico e televisivo italiano, Alessio Boni si è formato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e nel corso della sua carriera ha lavorato, tra gli altri, con Giorgio Strehler e Luca Ronconi. Il trampolino di lancio con “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana. Sullo schermo ha interpretato personaggi come Caravaggio, Giacomo Puccini, Walter Chiari e Ulisse, mentre negli ultimi anni ha affiancato alla recitazione anche la regia teatrale.

Ad accompagnare Boni dal vivo sarà la violoncellista palermitana Franca Bongiovanni. Formata al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo sotto la guida del maestro Carmelo Nicotra e successivamente di Giovanni Sollima, ha collaborato con importanti realtà orchestrali, tra cui l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Dal 2016 è docente di esecuzione e interpretazione di violoncello al Liceo Musicale Colajanni-Farinato di Enna.

L’appuntamento con “Katabasis” è sostenuto da Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos. “Interpretare l’Antico” è realizzata con il sostegno del Parco archeologico di Naxos, della Regione Siciliana, attraverso gli Assessorati dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e dell’ERSU di Messina. Collaborano NaxosLegge e il DAMS dell’Università di Messina. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Giardini Naxos.

Per “Katabasis” è previsto un biglietto unico di 15 euro. Prevendita su LiveTicket – Latitudini Rete. Il botteghino apre 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.