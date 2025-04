Al via servizio notturno gratuito di trasporto urbano da Pergusa a Enna alta per una movida più sicura

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna, nell’ambito del progetto approvato dal Ministero dell’Interno denominato “Putìa do cori – Botteghe artistiche per dire no a droga e alcol e sì alla vita”, annuncia con soddisfazione l’avvio di un nuovo servizio sperimentale di trasporto urbano serale e notturno, completamente gratuito per l’utenza.

A partire da sabato 19 aprile e fino alla metà di giugno, gli autobus urbani collegheranno Pergusa con Enna Alta, garantendo ai cittadini la possibilità di raggiungere i principali luoghi di aggregazione in sicurezza, riducendo i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Il servizio sarà attivo nelle giornate di venerdì e sabato con corse programmate dalle 21:30 alle 2:45. L’ultima corsa sia da Enna alta (Castello di Lombardia) che da Pergusa partirà alle 2:45.

“Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile – dichiara l’assessore ai trasporti pubblici, Biagio Scillia. La richiesta è arrivata con forza dal mondo della ristorazione e da tanti cittadini, soprattutto alla luce delle recenti normative più stringenti sul contrasto alla guida in stato di alterazione da alcol o droghe. È una risposta concreta e utile per tutta la collettività”.

Il servizio sarà oggetto di monitoraggio durante il periodo sperimentale, e al termine si valuteranno i numeri e il gradimento per decidere se e come proseguirlo oltre il mese di giugno.

“L’auspicio – conclude l’assessore Scillia – è che questo servizio venga ampiamente utilizzato, così da renderlo una presenza stabile e continuativa per la nostra città”.

Per informazioni sugli orari e le fermate è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o i canali informativi dell’azienda di trasporto locale.