Al via mercoledì il Pizza Enna Fest

Torna ad Enna il Pizza Enna Fest e la città è pronta a trasformarsi nella capitale della pizza per cinque giorni trasformando il centro storico in un grande villaggio del gusto, con laboratori, degustazioni, animazione, dj set, spettacoli, musica dal vivo.

L’iniziativa è giunta alla sua 4 edizione, e nasce con l’obiettivo di valorizzare la pizza come prodotto identitario e simbolo di convivialità, ma anche di promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Anche quest’anno in apertura mercoledì alle ore 20 la presentazione ufficiale dell’Enna Calcio presentata da Bedda Radio e Madame Valery che poi suonerà per i partecipanti in un Dj Set.

L’indomani musica da vivo con gli Happy Hour una Tribute Band di Ligabue. Prima laboratorio con i ragazzi a cura della cooperativa La Contea. In quel giorno si inaugurerà anche una delle novità di questo anno, infatti arriverà in piazza l’autobus azzurro della Polizia di Stato per sensibilizzare le persone sul tema della sicurezza stradale.

Il Pizza Enna Fest si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune, che ha accolto e accompagnato con convinzione il progetto, riconoscendone l’importanza per la comunità e per la promozione turistica e culturale della città.

Gli organizzatori desiderano inoltre ringraziare: la Polizia di Stato, la società D9, che ha curato l’intera campagna di comunicazione e immagine; l’AIC (Associazione Italiana Celiachia); il Consorzio del Piacentino Ennese DOP, per la valorizzazione di una delle eccellenze enogastronomiche locali; l’Azienda Mulinello e AF Restaurant Business Academy, Plasticart e Silvio Randazzo per il loro contributo alla realizzazione dell’evento.