Al via “Le Notti di BCsicilia”: iniziative anche a Leonforte e Nicosia

PUBBLICITÀ

Al via l’edizione 2025 delle “Notti di BCsicilia”, la manifestazione estiva che come ogni anno propone 50 iniziative per conoscere e valorizzare il territorio attraverso visite guidate, passeggiate, musica, conversazioni, proiezioni, letture, mostre, presentazioni di libri, degustazioni, solidarietà.

Un lungo itinerario che inizierà giovedì 24 luglio e si concluderà il 3 settembre con la serata dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una lunga serie di eventi che si terranno tutti al calar della sera.

Si va alla scoperta dei centri storici di città e paesi della Sicilia con visite guidate a Caltanissetta, Gela, Ispica, Leonforte, Palazzolo Acreide, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Roccapalumba e Termini Imerese, con la consulenza culturale dei maggiori studiosi locali, o di particolari architetture o artisti: alla Chiesa del Carminello con gli stucchi serpottiani a Palermo, ai gaginiani tra Quattrocento e Cinquecento a Gangi, alla Chiesa e alla Cripta della Madonna della Lettera a Riposto, mentre a Nicosia è prevista una passeggiata alla ricerca delle opere di Filippo Randazzo.

Una interessante visita guidata si terrà a Gangi nei luoghi di “Vivere in Assisi”, la famosissima rappresentazione sacra dedicata a San Francesco d’Assisi che si terrà a settembre di quest’anno.

Ancora visita ai musei: a quello archeologico a Castellana Sicula, a Cerda al Museo della Targa Florio, a quello Diocesano di Mazara del Vallo ed infine sempre al Museo diocesano, questa volta a Catania, per la visita alla mostra “Revelare”.

Per la musica in programma a Riesi un concerto “Saudade do Brasil”, due di Musica Antica a Cefalù e Castelbuono e il suggestivo concerto tra le gole al santuario della Madonna del Furi a Cinisi, e l’altrettanto incantevole esibizione all’alba alla Roccia Amorosa di Villalba.

Originali iniziative si terranno a Campofelice di Roccella con una Cena letteraria, a Villalba con la lettura del cielo con Desiderio Lanzalaco, una navigazione poetica in barca con i canti di Quasimodo a Trabia, “All’alba del giorno delle stelle cadenti, tra musica e danze” a Santa Flavia e a Messina “Sequenze frequenze: il suono che cura”. Inoltre una serie di osservazioni astronomiche notturne ad Altavilla Milicia, Santa Flavia e a Castelbuono insieme ad una escursione naturalistica. Un’altra camminata naturalistica è in programma a Monreale con una “Origanata” a Monte Gradara. Per il cinema, proiezione a Lascari del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

Inoltre conferenze, conversazioni e tavole rotonde, a Randazzo sulla “Vara”, a Termini Imerese sull’ultima campagna di scavo a Himera, a Ragusa sul futuro di Donnafugata, e a Montelepre su Hiccara: costruita o ricostruita.

Altri eventi sono previsti a Ciminna con “Il Gattopardo a confronto. Luchino Visconti vs Tom Shankland”, a Siculiana con l’inaugurazione di Weekend d’Arte, a Trapani con un omaggio al maestro Andrea Camilleri, a Geraci Siculo “La Notte delle Chiese” e a Isola delle Femmine un Recital di poesie tra parole e musica. In programma anche presentazioni di libri a Ciminna, Campofelice di Roccella, Petralia Soprana, Riesi e Valledolmo, e sempre sui libri la rassegna, giunta alla quarta edizione, “Un borgo di libri” a Partinico. Spazio anche alla solidarietà con una cena a Sciara per la Missione di Fratel Biagio “Missione e carità” e a Mussomeli a favore del popolo palestinese, ed infine la conclusione, il 3 settembre, a Altavilla Milicia con una manifestazione per ricordare Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso proprio quel giorno di quarantatré anni fa.

“Come ogni anno – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – proponiamo un suggestivo viaggio di quaranta giorni per riscoprire le tracce di un passato che parla della bellezza e della magnifica storia della nostra terra. Più di cinquanta iniziative proposte da una associazione culturale e di volontariato, realizzate senza nessun contributo pubblico, per raccontare un’isola nella sua singolare unità, e far conoscere un impareggiabile patrimonio culturale e artistico. Una straordinaria avventura che coinvolgerà tutta l’isola: da Palermo a Catania, a Messina, a Trapani solo per citare i centri più importanti, ma poi tappe a Caltanissetta, Palazzolo Acreide, Bagheria, Gela, Randazzo, Gangi… Un articolato percorso che vede coinvolti quasi quaranta comuni, realizzato grazie all’eccezionale impegno e alla passione civile di tanti soci di BCsicilia che si spendono costantemente per valorizzare e promuovere la parte più stupenda della nostra isola che incanta e che affascina ma parla anche di memoria identità di un popolo”.

Per informazioni Tel. 346.8241076. Email: segreteria@bcsicilia.it. Fb: BCsicilia.