Al via la manutenzione straordinaria delle Sp 15 A e B tra Piazza Armerina e Barrafranca

Sono stati consegnati alla ditta aggiudicatrice, la Bruno Teodoro Costruzioni, i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp 15 a e b nei territori di Piazza Armerina e Barrafranca.

Finanziati dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità i lavori prevedono interventi lungo il percorso, in particolare in corrispondenza delle aree maggiormente dissestate.

Questo asse viario di collegamento tra i due comuni presenta diverse frane causate da precedenti eventi meteorologi particolarmente intensi e da un’inefficace regimentazione delle acque superficiali.

A seguire i lavori saranno i tecnici della sezione di Enna del Genio Civile. Il progetto, redatto dall’architetto Giuseppe Di Lavore e dall’ingegnere Aldo Murgano, prevede interventi di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni di transitabilità e di sicurezza. Tra i lavori programmati, oltre alla ripavimentazione del manto stradale, la sostituzione delle barriere guard-rail e della segnaletica orizzontale, saranno realizzati cordoli e opere di sostegno e sostituite le barriere pulizia di cunette ed attraversamenti stradali. Gli interventi riguarderanno anche la rimozione degli smottamenti con la realizzazione di gabbionate e di muri di sostegno, da rivestire in pietra, per impedire possibili frane. Gli interventi previsti in progetto ammontano complessivamente ad un milione e 800 mila euro.

“Garantire la sicurezza stradale e migliorare i collegamenti tra i territori è una delle priorità che caratterizzerà il mio mandato, convinto che da una rete viaria ed infrastrutturale efficiente passa lo sviluppo del territorio – ha dichiarato il presidente della ex Provincia di Enna, Piero Capizzi -. La carenza di finanziamenti di cui ha sofferto l’Ente per le note vicende non ha reso strutturale un programma di interventi sulla rete viaria provinciale sulla quale concentreremo i nostri sforzi”.